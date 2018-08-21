Hindistan'da facia gibi kaza! 11 kişi öldü
Hindistan'da Kishtwar ilçesinde yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti.21 Ağustos 2018 Salı 22:47
Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar ilçesinde Budist hacıları taşıyan bir araç Chenab Nehri'ne yuvarlandı.
Araçtaki 12 kişiden 11'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Arama kurtarma ekiplerinin cesetlerin tamamını nehirden çıkardığı bildirildi.
Ölenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi.
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