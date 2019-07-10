Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil telef oldu Batı Bengal eyaletinin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yüksek gerilim hattıyla temas eden 3 fil telef oldu.

Yerel basındaki haberlerde, eyaletin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi.

Bölgeden sürü halinde 20 filin geçtiği belirtilirken, elektrik akımına kapılan 3 filin köy sakinlerince bulunarak yetkililere haber verildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hindistan'da her sene ortalama 50 ila 60 filin elektrik akımına kapılması sonucu telef olduğu belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.