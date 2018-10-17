Hindistan'da domuz gribi 6 kişiyi öldürdü
Telangana eyaletinin Haydarabad şehrinde, son 15 günde 6 kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi.17 Ekim 2018 Çarşamba 10:49
"Times of India" internet sitesinde yer alan haberde, Haydarabad'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle son 15 günde 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle eyalet genelinde grip (influenza), dang humması, sıtma ve viral hastalıklarda artış görüldüğü kaydedildi.
Mumbai kentinde, 12 Ekim'de, ay başından itibaren 56 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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