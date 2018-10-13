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Hindistan'da domuz gribi 56 kişi öldü

Mumbai kentinde, 12 gün içinde 56 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:50
Hindistan'da domuz gribi 56 kişi öldü

Hindistan'da yerel basındaki haberlere göre bu ay, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 56 kişi öldü. Diğer yandan H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alınan 51 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Ocak ayından bu yana domuz gribi nedeniyle 90'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Domuz gribi sebepli ölümlerin en çok bu ay yaşanması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarıda bulunurken, birçok bölgede binden fazla ev ilaçlandı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:50
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