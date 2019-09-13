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Hindistan'da dini etkinliklerde 18 kişi boğuldu

13 Eylül 2019 Cuma 14:01
Hindistan'da dini etkinliklerde 18 kişi boğuldu

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinliklerde 18 kişi boğularak hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre polis, Maharaştra'nın 11 bölgesinde Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinlikler sırasında 18 kişinin boğulduğunu bildirdi.

Ülkede "Ganesh Chaturthi" Hindu festivali çerçevesinde bugün düzenlenen etkinliklerde ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği kaydedildi.

Polis, sabah saatlerinde, Madhya Pradeş eyaletinin Bhopal şehrinde de göldeki etkinlikte Ganesha'nın büyük heykelinin göle batırdığı sırada bir teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Her yıl binlerce Hindu, Ganesha'nın doğum gününü kutladıkları 10 gün süren dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor. Fil başlı tasvir edilen Hindu tanrısı Ganesha, bilgelik, refah ve iyi şansı temsil ediyor.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:01
  1. Ganesha
  2. Maharaştra

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