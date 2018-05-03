Hindistan'da devrilen otobüs alev aldı: 27 kişi öldü

Muzaffarpur'dan başkent New Delhi'ye 35 yolcuyla hareket eden otobüs, bir bisiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolü kaybederek ters döndü.

Bihar's Motihari bölgesindeki Ulusal Otoyol-28'de meydana gelen kazada otobüsün alev alması sonucu 27 yolcu hayatını kaybetti.

Afet Yönetimi Bakanı Dinesh Chandra Yadav otobüsten sadece 4 yolcunun kurtarılabildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.