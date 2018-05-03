Hindistan'da devrilen otobüs alev aldı: 27 kişi öldü
Hindistan'da kaza sonucu alev alan otobüste 27 kişi hayatını kaybetti.03 Mayıs 2018 Perşembe 22:58
Muzaffarpur'dan başkent New Delhi'ye 35 yolcuyla hareket eden otobüs, bir bisiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolü kaybederek ters döndü.
Bihar's Motihari bölgesindeki Ulusal Otoyol-28'de meydana gelen kazada otobüsün alev alması sonucu 27 yolcu hayatını kaybetti.
Afet Yönetimi Bakanı Dinesh Chandra Yadav otobüsten sadece 4 yolcunun kurtarılabildiğini söyledi.
Kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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