Hindistan'da dehşet veren koronavirüs bilançosu! 10 binin üzerinde yeni vaka, yüzlerce ölü
Asya ülkesi Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 koronavirüs vakası tespit edildi, 334 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 366 bin 946'ya, ölü sayısı da 12 bin 237'ye yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.
NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.
12 binden fazla kişi öldü, 194 bin 325 kişi sağlığına kavuştu
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.
Listede 4'üncü sırada
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.