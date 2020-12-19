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Korona Virüs Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı
Korona Virüs

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da son 24 saatte 25 bin yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 4 bin 825'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:56:00 -
Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyon 4 bin 825'e, 347 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 145 bin 171'e ulaştı.

Vakaların 10 milyonu aştığı ülke, koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında 17 milyon 888 bin 353 koronavirüs vakasına sahip olan ABD'den sonra 2. ülke oldu.

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