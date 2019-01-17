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Hindistan'da çöken maden ocağı

Meghalaya eyaletinde, sel nedeniyle çöken kömür madeninin enkazında mahsur kalan 15 kişiden birinin cesedine 35 gün sonra ulaşıldı

17 Ocak 2019 Perşembe 11:40
Hindistan'da çöken maden ocağı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde geçen ay sel nedeniyle çöken kömür madeninde mahsur kalan 15 madenciden birinin cesedi çıkarıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, donanma, East Jaintia Hills bölgesinde çöken madenin enkazında mahsur kalan 15 kişiden birinin cesedine 35 gün sonra ulaşıldığını bildirdi.

Uzaktan kumandalı su altı keşif aracıyla tespit edilen cesedin, donanma personeli tarafından madenin yaklaşık 50 metre derininden çıkarıldığı belirtildi.

Enkaz altındaki diğer 14 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına donanma ekiplerinin yanı sıra yerel işçiler katılıyor.

Meghalaya eyaleti Afet Yönetim Bakanı Kyrmen Shylla, geçen ayın sonunda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Aralık'ta sel nedeniyle çöken madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek maden içindeki su seviyesinin gittikçe yükseldiğini, bu yüzden çalışmaların aksadığını kaydetmişti.

Bir aydan fazla süre önce şiddetli yağışların yol açtığı sellerde East Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninin bir kısmı çökmüş, 15 madenci mahsur kalmıştı.

Yasa dışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:40
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