0553 313 94 23

Hindistan'da çöken kömür madeninde arama çalışmaları sürüyor

Ekipler mahsur kalan 15 madenciyi kurtarmak için arama çalışmalarına devam ediyor

27 Aralık 2018 Perşembe 10:08
Hindistan'da çöken kömür madeninde arama çalışmaları sürüyor

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'ın kuzeydoğusunda yaklaşık iki hafta önce sel suları nedeniyle çöken kömür madeninde mahsur kalan 15 madenciye hala ulaşılamadı.

Meghalaya eyaleti Afet Yönetim Bakanı Kyrmen Shylla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Aralık'ta sel suları nedeniyle çöken madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, maden içindeki su seviyesinin gittikçe yükseldiğini bu yüzden çalışmaların aksadığını kaydetti.

Madencilerin hayatta kalma ihtimallerinin her geçen gün azaldığına işaret eden Shylla, Meghalaya eyaletinin Hindistan hükümetinden yardım talep ettiğini söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce şiddetli yağışların yol açtığı sellerde East Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninin bir kısmı çökmüş 15 madenci mahsur kalmıştı.

Yasa dışı madencilik faaliyetinin yürütüldüğü kömür madeninin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:08
  1. Hindistan
  2. kömür madeni
  3. Madenci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den yeni havalimanında yeni seferler
    1. THY'den yeni havalimanında yeni seferler
    2. Suriye'de sağanak sığınmacı kamplarını..
    3. FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına..
    4. "En önemli prensibim samimi olmak""
    5. "Seda Sayan annemlerin başörtüsünü..
    6. Cedi'den Grizzlies'e karşı 10 sayı, 7..
    7. Japonya'ya çağrı: Karardan dönün!
    8. Son dakika rektör atamaları 2018
    9. Bakan müjdeyi verdi! Cezalar siliniyor
    10. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni..
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Afjet Afyonspor'da transfer
    13. Çocuklar sokağı kayak pistine çevirdi
    14. Japonya'ya "balina avcılığı kararından..
    15. PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı
    16. Ekonomi basını "EGD Yılbaşı..
    17. Hindistan'da çöken kömür madeninde..
    18. Vali kaymakam rektör atamaları 27..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu