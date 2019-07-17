Hindistan'da çöken binada ölü sayısı 14'e çıktı Mumbai'de çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de dün çöken 4 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Mumbai'ye bağlı Dongri bölgesinde dün çöken en az 100 yıllık 4 katlı binanın enkazı altında kalan 14 kişinin cesedine ulaşıldı. İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, enkaz altında kalan 9 kişiyi de yaralı olarak kurtardı. Binanın enkazında halen 20'ye yakın kişi bulunduğu tahmin ediliyor. Dar bir sokakta bulunan binanın bitişiğindeki binalar da itfaiye ekiplerince güvenlik nedeniyle tahliye edildi. NDRF ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en kalabalık kentlerinden Mumbai'de, bina güvenliği temel sorunlardan biri olarak görülüyor.

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