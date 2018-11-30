THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hindistan'da çiftçilerden protesto

Yeni Delhi'de yaklaşık 10 bin çiftçi, ellerine geçen düşük gelir nedeniyle hükümeti protesto etti

30 Kasım 2018 Cuma 14:03
Hindistan'da çiftçilerden protesto

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da binlerce çiftçi, düşük gelirler nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Yeni Delhi'de 25 kilometrelik yol boyunca yaklaşık 10 bin çiftçi toplandı.

Çiftçi örgütlerini temsil eden kırmızı, sarı ve yeşil bayraklar ile pankartlar taşıyan çiftçiler, daha düşük fiyatlarla yakıt ve gübre isterken, sektördeki düşük gelirler nedeniyle hükümeti protesto etti.

Çiftçiler ayrıca hükümetin, kredi borçlarında kolaylık sağlamasını ve ürünleri daha pahalıya almasını istiyor.

Gösterilerin ülke genelinde daha geniş katılımla iki gün süreceği belirtildi.

Sektördeki gelirlerin az olması nedeniyle çiftçiler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yiyecek alabilmek için yüksek faiz oranıyla kredi çekiyor.

Borçlarını ödeyemeyen çiftçiler çözüm olarak arsalarını ipotek ediyor. Ayrıca, ülkede borçlar nedeniyle intihar vakalarında da artış yaşanıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:03
  1. çiftçi
  2. Hindistan
  3. protesto

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna'dan Rus erkekleri kararı! Yasaklandı
    1. Ukrayna'dan Rus erkekleri kararı!..
    2. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin..
    3. FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik..
    4. Özçekim yapmak isterken canından..
    5. “Fiyat artışlarının sebebi değiliz”
    6. İşgalci İsrail'den Filistinlilerin..
    7. Vestel Çağrı Merkezi3. defa dünya..
    8. Kırmızı kart gören futbolculara kızdı,..
    9. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    10. Babalarının çite bağladığı çocukları..
    11. Pompalı tüfekle soygun girişimi!..
    12. Yıkılan duvar evine devrildi, CHP'li..
    13. Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek
    14. Borsa Eğitim ve Simülasyon..
    15. İstanbulkart başvuru merkezleri..
    16. Bilecik'te kar yağışı
    17. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    18. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    19. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
    20. En fazla kaybettiren BES fonları
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'