Hindistan'da çiftçilerden protesto

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da binlerce çiftçi, düşük gelirler nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Yeni Delhi'de 25 kilometrelik yol boyunca yaklaşık 10 bin çiftçi toplandı.

Çiftçi örgütlerini temsil eden kırmızı, sarı ve yeşil bayraklar ile pankartlar taşıyan çiftçiler, daha düşük fiyatlarla yakıt ve gübre isterken, sektördeki düşük gelirler nedeniyle hükümeti protesto etti.

Çiftçiler ayrıca hükümetin, kredi borçlarında kolaylık sağlamasını ve ürünleri daha pahalıya almasını istiyor.

Gösterilerin ülke genelinde daha geniş katılımla iki gün süreceği belirtildi.

Sektördeki gelirlerin az olması nedeniyle çiftçiler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yiyecek alabilmek için yüksek faiz oranıyla kredi çekiyor.

Borçlarını ödeyemeyen çiftçiler çözüm olarak arsalarını ipotek ediyor. Ayrıca, ülkede borçlar nedeniyle intihar vakalarında da artış yaşanıyor.