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Hindistan'da Cammu Keşmir propagandalı şarkılar artıyor

Hindistan'da son dönemde yayımlanan birçok şarkıda Cammu Keşmir'den toprak satın alınması ve erkeklerin bölgedeki kızlarla evlenmesi yönünde ifadeler yer alıyor- Video klibi milyonlarca kişi tarafından izlenen, Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeye atfen "Dhara 370" adlı şarkıda da milliyetçi temalar göze çarpıyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:05
Hindistan'da Cammu Keşmir propagandalı şarkılar artıyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da son dönemde internet üzerinden yayımlanan birçok şarkıda, Cammu Keşmir bölgesine taşınılması ve buradan toprak satın alınması ile erkeklerin bölgedeki kızlarla evlenmesi yönünde propaganda yapılıyor.

Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre şarkıların video klipleri, Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Şarkıların sözlerinde, Hint vatandaşlarının Cammu Keşmir bölgesine taşınmaları, buradan toprak satın almaları ve erkeklerin bölgedeki kızlarla evlenmeleri yönünde propaganda yapıldığı ifade ediliyor.

Yayımlanan son örneklerden "Dhara 370 (370'inci madde)" adlı şarkının klibinde de Hindistan bayrağının asılı olduğu Himalaya Dağları fonda yer alırken, şarkı boyunca Hindistan'ın sembolik mekanlarına, Hint askerlerine ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindistan Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasındaki görüntülerine yer veriliyor.

Şarkıda Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal eden Modi'ye teşekkür edilirken, Hindistan haritasının görseline yer veriliyor ve Pakistan'ın bölgeyi Hindistan'a nasıl kaybettiği anlatılıyor.

Rang Music stüdyosunun sahibi, yapımcı ve söz yazarı Nitesh Singh Nirmal, üç saatte yazdığı şarkının Cammu Keşmir konusunda yazılmış "ilk eser" olduğunu savundu.

Bu klibin, Hindistan'da son günlerde gittikçe artan milliyetçi "vatansever pop" akımının son örneklerinden biri olduğu öne sürülüyor.

- Cammu Keşmir propagandası yapan şarkılar artışta

Hindistan'da yaklaşık 250 milyon YouTube kullanıcısı olduğu belirtilirken, daha önce çok tercih edilmeyen milliyetçi içerikli bu tür kliplerin, Cammu Keşmir gerilimi üzerine yükselişe geçtiği ifade ediyor.

Son dönemde düşük bütçeli maliyetlerle yapılan bu tür şarkıların, başta gençler başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından izlendiği kaydediliyor.

Google'da yapılan arama istatistiklerinde yakın geçmişte en çok aratılan terimler arasında "Keşmirli kızlarla evlen" ve Keşmir'den toprak al" ifadelerinin bulunduğu da belirtiliyor.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) üyesi Milletvekili Vikram Saini, ay başında yaptığı açıklamada, Hint gençlerinin Cammu Keşmir bölgesine giderek evlenmeleri gerektiğini savunmuş, bunun parti için sorun teşkil etmediğini vurgulamıştı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.





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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:05
  1. Hindistan
  2. milliyetçi
  3. şarkı

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