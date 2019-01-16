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Hindistan'da boğalar 95 kişiyi yaraladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:11
Hindistan'da boğalar 95 kişiyi yaraladı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde "Jallikattu" adı verilen geleneksel boğa ehlileştirme festivalinde, iki günde 95 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Madurai kentinde düzenlenen festivale yaklaşık 500 boğa ile bir o kadar da matador katıldı. Dün başlayan festivalde ilk gün kontrolden çıkan boğaların darbelerine maruz kalan 49 kişi yaralandı.

Madurai'de, yaklaşık bin boğanın yer aldığı festivalin ikinci günündeki etkinlikte 43 "boğa ehlileştiricisi" ve izleyicinin boğalar tarafından yaralandığını bildirdi.

Pudukottai bölgesinde düzenlenen diğer bir etkinlikte de boğa darbesi alan 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Eleştirmenler boğalara alkol verildiğini ve etkinlikten önce harekete geçirmek için boğaların yüzüne biber tozu atıldığını öne sürüyor.

Organizatörler ise hayvanların kötü muamele gördüğü yönündeki iddiaları reddediyor.

Ülkede geçen yıl, boğa yarışlarını izleyen 3 kişi aldıkları boynuz darbeleri sonucu ölmüştü.

Tamil Nadu eyaletinde oldukça yaygın olan Jallikattu yarışları, geçen yıllarda Yüksek Mahkeme tarafından hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Mahkemenin kararının ardından eyalet genelinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmişti.

Tamil Nadu Eyalet Yönetimi, 2017'de aldığı kararla Yüksek Mahkemenin yasak kararını kaldırmıştı.

- Jallikattu etkinlikleri

Hindistan'ın en eski sporlarından Jallikattu, rodeo ve İspanya'daki boğa güreşlerinin birleşimini andıran bir etkinlik.

Barikat arkasında bekletilen boğa, serbest bırakıldıktan sonra matadorların boğanın sırtından tutarak 15-20 metre gitmesi gerekiyor. Eğer matador bunu başarırsa yarışı kazanıyor, aksi halde boğa kazanmış sayılıyor.

Jallikattu yarışlarında, İspanya'nın aksine boğalara zarar verecek herhangi bir cisim kullanılmıyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:11
  1. boğa güreşi
  2. Jallikattu festivali
  3. Tamil Nadu

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