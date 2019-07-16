Hindistan'da bina çöktü Mumbai'de çöken 4 katlı binanın enkazında en az 40 kişi kurtarılmayı bekliyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai'ye bağlı Dongri'de 4 katlı bir bina çöktü. İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, binanın enkazı altında kaldığı belirtilen en az 40 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Çöken binanın eski olduğu, bitişiğindeki binaların da itfaiye ekipleri tarafından güvenlik nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.