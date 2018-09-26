Hindistan’da bina çöktü: 5 kişi öldü
Yeni Delhi’de bir binanın çökmesi sonucu aralarında 4 çocuğun bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti.26 Eylül 2018 Çarşamba 16:00
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin kuzeyindeki Ashok Vihar bölgesinde bir binanın çökmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Ordu ve Ulusal Afet Müdahale Kuvveti (NDRF) yetkilileri, 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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