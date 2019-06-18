Hindistan'da beyin iltihabı nedeniyle çocuk ölümleri Bihar eyaletinde beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e çıktı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Bihar eyaletinde haziran başından bu yana beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Bihar eyaletinin Muzaffarpur kentinde Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle çoğu çocuk yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını belirtti. En az 200 çocuğun ensefalit nedeniyle hastanelerde tedavi altında olduğu kaydedildi. Hindistan hükümeti, hasta yakınlarına gereken yardımın yapılacağını açıkladı. Genellikle muson döneminde görülen ensefalitten en çok çocuklar etkileniyor. Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ve ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 40'tan fazla çocuk 2012'de hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.