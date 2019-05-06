Hindistan'da Başyargıç Gogoi cinsel taciz suçlamasından aklandı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Başyargıç Ranjan Gogoi, hakkındaki cinsel taciz iddialarından aklandı. Yüksek Mahkeme tarafından oluşturulan 3 kişilik tahkikat komitesi hazırladığı raporda, Gogoi hakkında iddialara dair somut kanıt bulunamadığı, dolayısıyla soruşturmaya yer olmadığı sonucuna vardı. Yüksek Mahkeme rapora dair bilgi vermezken, raporun kamuoyuna açıklanmayacağı bildirildi. Başyargıç Gogoi, 35 yaşındaki bir kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Tahkikat Komitesine ifade veren Gogoi, suçlamaları reddetmişti. Müşteki kadın ise komiteyi güvenilir bulmadığını belirterek, soruşturmadan çekilmişti.

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