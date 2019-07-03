0553 313 94 23

Hindistan'da baraj taştı: 6 ölü, 18 kayıp

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
Hindistan'da baraj taştı: 6 ölü, 18 kayıp

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişinin öldüğü, 18 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam saatlerinde Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Sahada, hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.

Haber ajansı IANS tarafından yayımlanan haberde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak barajda hiçbir onarım yapılmadığı ifade edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
  1. baraj
  2. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan ulaşılabiliyor"
    1. "Pepee TV’ye tüm dijital mecralardan..
    2. Endonezya, Avrupa, Avustralya ve..
    3. Yeditepe’den Pekin’de öğrenim fırsatı
    4. Güney Adana Kalkınma Programı..
    5. Haziran’da en fazla limon arttı..
    6. Batı Akdeniz’den 6 ayda 921 milyon..
    7. Basın örgütü 'acil' 10 kişilik..
    8. 4 belediye başkanlı düğün
    9. FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    10. Ülkesinden getirdiği ilaçları satan..
    11. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası..
    12. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    13. OSMEK’te yaz dönemi başladı
    14. Fiyat artışları (2)
    15. Atletizmde 13 madalya
    16. Dikili-Midilli seferleri başladı
    17. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    18. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    19. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    20. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz