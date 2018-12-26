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Hindistan'da "Babri Camisi" davası 4 Ocak'ta görülecek

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:38
Hindistan'da "Babri Camisi" davası 4 Ocak'ta görülecek

CHANDIGARH (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkemenin, Müslümanlar ve Hindular arasındaki on yıllardır süren Babri Camisi anlaşmazlığı konusundaki davayı 4 Ocak'ta görmesi bekleniyor.

Hindistan Sosyal Demokrat Partisinden (SDPI) yapılan açıklamada, Babri Camisi davasının 4 Ocak'ta Yüksek Mahkemede görülecek olmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, mahkemenin, o gün davayı karara bağlamasının beklendiği kaydedildi.

SDPI Ulusal Başkanı M K Faizi, bazı Hindu milliyetçi partilerin bu konuyu kullanarak "ülkeyi kutuplaştırmak istediklerini" savundu.

Faizi, "Umarım mahkemeler, sabırlarını kaybettiklerini söyleyerek Ram tapınağıyla ilgili sahte bilgiler yayan bazı unsurların yaptığı kötü niyetli propagandalardan etkilenmeyecektir. Bu tür hareketler, yargıyı tehdit etmek ve otoritesini zorlamak gibi görünüyor." dedi.

Aşırı milliyetçi Hindu bir grup olan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) liderliğinin, tapınağın aynı yerde inşa edilmek zorunda olduğuna ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Faizi, bu tür grupların himayesindeki unsurların, "ülkeyi kalıcı bir şekilde kaosa ve anarşiye sürükleyerek kutuplaştırmak istediği" değerlendirmesinde bulundu.

- Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, sit alanına yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı aldı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının geçen ay Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:38
  1. Babri Camisi
  2. Hindistan
  3. Hindistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPI)

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