Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığında yeni formül

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Müslümanlar ve Hindular arasındaki on yıllardır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada taraflar arasında arabuluculuk yoluyla barışçıl çözüm önerisinde bulundu.

Yerel yayın yapan "News18" televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme, Babri Camisi arazisine tapınak inşa edilip edilmeyeceğine yönelik davada vereceği karar öncesinde taraflara arabuluculuk yoluyla barışçıl bir çözüm bulunmasını tavsiye etti.

Mahkemenin yargıçlarından S.A. Bobde, "Barışçıl bir çözüm için yüzde 1 şans bile olsa, bu denenmeli. Arabuluculuk, mahkeme süreciyle eş zamanlı olacak ve gizli yürütülecek. Bu seçeneği ciddi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Haberde, Hindu davacıların mahkemenin arabuluculuk çağrısına karşı çıkarken, Müslümanların diyaloğa açık olduğu kaydedildi.

Mahkeme, arabuluculuk konusundaki kararını gelecek hafta salı günü açıklayacak.

Babri Camisi arazisine tapınak yapılmasına karşı açılan davanın geçen ay görülen duruşması, yargıçlardan birinin davaya katılmaması üzerine ertelemişti.

- Cami arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, geçen ay başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, geçen ay sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.