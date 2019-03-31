Hindistan’da askeri uçak düştü Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletinde düştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletinde düştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur şehrinde düştü. Hindistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, pilotun kurtulduğu belirtildi. Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise uçağın motorunda arıza yaşandığı ifade edildi.

Utarlai hava üssünden havalanan uçağın rutin görevini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.