Hindistan'da 8 dağcının kaybolması

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın ikinci en yüksek zirvesi Nanda Devi Dağı'na tırmanış sırasında kaybolan 8 dağcıdan cesetlerinin yeri belirlenen 5'ine ulaşmak için çalışmalar başlatıldı.



Emniyet yetkilileri, Hindistan Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla yeri belirlenen dağcılardan 5'ine ait cesede ulaşmak için "Daredevils" (Gözüpekler) adı verilen operasyonun başladığını belirtti.

Cesetlerin tespit edildiği alana havadan milis dağcılar indirileceğine dikkati çeken yetkililer, bu operasyonun "çok yüksek riskli ve yüksek rakımlı" olduğunu ifade etti.

Diğer 3 dağcıyı arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, çığ altında kaldığı tahmin edilen bu dağcıların da ölmüş olmasından endişe ediyor.

Uttarakhand eyalet yönetimi sözcüsü Dr. Vijay Kumar Jogdande, pazartesi günü, Hindistan Hava Kuvvetleri uçaklarının Nanda Devi Dağı'na tırmanış yaparken kaybolan 8 kişilik dağcı ekibinden 5'inin cansız bedenlerini havadan tespit ettiğini belirtmişti.



Jogdande, cesetlere ulaşmak ve kalan 3 dağcıyı bulmak üzere yürütülen çalışmaların kar fırtınası nedeniyle verilen aranın ardından salı günü başlayacağını ifade etmişti.



Himalayalar dağ sırasında yer alan Nanda Devi Dağı'na 13 Mayıs'ta tırmanmaya başlayan 4 İngiliz, 2 ABD'li, bir Avustralyalı ve bir Hint dağcı, 31 Mayıs'ta dönmeleri gereken kamp yerine varamamıştı. Bunun üzerine dağcıları arama çalışması başlatılmış, Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerin de katıldığı çalışmalara bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Hindistan'ın 7 bin 800 metreyle en yüksek ikinci dağı Nanda Devi, dünyanın en yüksek 23'üncü zirvesi olarak biliniyor.



