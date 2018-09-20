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Hindistan'da 79 kişi vahşi hayvan saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde son 1,5 yılda vahşi hayvanların saldırısı sonucu 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:55
Hindistan'da 79 kişi vahşi hayvan saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti

Hindistan'da yerel basının Orman Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, eyalette 18 ayda vahşi hayvanların saldırısı sonucu 79 kişi yaşamını yitirdi.

Vahşi hayvanların ayrıca, 11 bin çiftlik hayvanını telef ettiği, bin 180 hektarlık tarım alanına zarar verdiği kaydedildi. Halkın kendisini korumak amacıyla yerleşim bölgelerine yakın ormanlık alanlarda yaklaşık 7 bin 400 vahşi hayvanı öldürdüğü belirtildi. 

Yerleşim alanlarının ormanlık bölgelere doğru genişlemesi nedeniyle koruma iç güdüsüyle davranan hayvanların insanlara saldırdıkları belirtiliyor. Hayvanların insanlara saldırmasındaki etkenler, plansız kentleşme ve ormanlık alanların tahrip edilmesi olarak gösteriliyor. Doğal yaşam alanları tahrip edilen vahşi hayvanların yiyecek bulabilmek için insanların yaşadıkları alanlara yöneldiği, bu nedenle saldırganlaştıkları kaydedildi.

Ülkede insanlara yönelik hayvan saldırılarında artış görüldüğü vurgulanırken, insanlara en çok leoparların saldırdığı bilgisi verildi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:55
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