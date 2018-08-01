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Hindistan'da 7 kişilik aile yoksulluk yüzünden intihar etti!

Bir aile toplu olarak intihar etti. Polisin verdiği bilgiye göre ailenin intihar sebebinin yoksulluk olduğu öğrenildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:34
Hindistan'da 7 kişilik aile yoksulluk yüzünden intihar etti!

Hindistan'ın doğusundaki Ranchi kentinde 7 kişilik bir ailenin tüm üyeleri kendilerini asarak topluca intihar etti.

Tavana asılı halde bulunan aile üyeleri arasında 2 çocuk da var.

Ailenin yaşamına son veren en yaşlı üyesinin ise 75 yaşındaki Narayana olduğu açıklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, aile fertleri arkalarında 15 sayfalık bir intihar notu da bıraktı.

SEBEBİ MALİ KRİZ
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Başkomiser Anish Gupta, "İlk bulgular intihara işaret ediyor. Ayrıca ailenin mali krizde olduğuna dikkat çeken notlar bulduk. Yetişkin iki erkek kardeş diğerlerinin intihar etmesine yardım etmiş gibi görünüyor" dedi.

Reuters haber ajansı da ailenin son dönemde geçim sıkıntısı çektiğini ve mali krize girdiği iddiasına yer verdi.

Ajans, intiharın asıl nedeninin ailenin notlarının ve otopsi raporlarının incelenmesinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Ülkede geçen ay da başkent Yeni Delhi'de 11 kişilik bir aile intihar etmişti.

Elleri ve gözleri bağlı halde tavana asılmış halde bulunun aile üyelerinin bıraktığı notlarda "ruhani kurtuluş" için yaşamlarına son verdikleri yazıyordu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:34
  1. hindistan

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