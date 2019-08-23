0553 313 94 23

Hindistan'da 65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor

Son 19 yılını umumi tuvalette yaşayarak geçiren Karuppayi günde yaklaşık 6 lira kazanıyor

23 Ağustos 2019 Cuma 13:01
Hindistan'da 65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde 65 yaşındaki bir kadın, 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor ve günde yaklaşık 6 lira kazanıyor.

ANI ajansının haberine göre, Karuppayi adlı yaşlı kadın, son 19 yıldır eyaletin Madurai bölgesinde umumi bir tuvalette, günlük ihtiyaçları ve barınmak için oluşturduğu küçük bir alanda yaşamını sürdürüyor.

Tuvaletleri temizleyerek geçimini sağladığını ifade eden Karuppayi, "Başka geçim kaynağım yok. Bu sebeple burada umumi tuvalette yaşıyorum." diye konuştu.

Olağan dışı koşullar altında yaşamını sürdüren yaşlı kadın, günde 70-80 rupi (yaklaşık 6 TL) kazandığını vurgulayarak, kendisini asla ziyaret etmeyen bir kızının olduğunu kaydetti.

Karuppayi, emeklilik maaşı için başvuruda bulunduğunu ancak yetkililerden bu konuda henüz bir yanıt alamadığını dile getirdi.

Öte yandan, yaşlı kadının hikayesinin sosyal medyada yer alması sonucu çok sayıda kullanıcı destek mesajları atarken, yetkililere Karuppayi'ye yardımda bulunulması çağrısı yapıldı.

Dünya Fakirlik Endeksi verilerine göre, Hindistan, 70,6 milyonluk aşırı yoksul nüfusuyla Nijerya'nın ardından dünyada en fazla yoksul nüfusu barındıran ikinci ülke.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:01
  1. 19 yıldır tuvalette yaşıyor
  2. 65 yaşındaki yaşlı kadın
  3. Hindistan
  4. Tamil Nadu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı buluşturacak
    1. Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı..
    2. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
    3. ABD’nin füze denemesinden sonra..
    4. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
    5. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
    6. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
    7. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    8. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    11. Bahçe yangını korkuttu
    12. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    13. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    14. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    15. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    16. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    17. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    18. Endonezya polisi ayrılık yanlısı..
    19. MHP'den il başkanlıklarına "Malazgirt..
    20. Arabayla dükkana daldı
    21. Engelli anne-babasını taşıdığı motoru..
    22. Aydın Büyükşehir yaz konserine devam..
    23. Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip..
    24. Tarlasına Hint keneviri eken çift..
    25. Gaziantep’te evde çökme: 6 yaralı
    26. Memur-Sen Erzurum il yönetiminden..
    27. GÜNCELLEME - Gaziantep'te evin zemini..
    28. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    29. Devlet Tiyatroları 1 Ekim’de..
    30. Yardım değil, iş istiyor
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi