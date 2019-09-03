Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapımı devam eden 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda Seelampur'da inşaat halindeki 4 katlı binanın dün gece çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Çöken binanın enkazı altında en az 5 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Polis, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.