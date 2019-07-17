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Hindistan’da 2008’de 164 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu terörist yakalandı

2008 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen terör saldırılarıyla 164 kişinin ölümüne yol açan Leşker-i Tayyibe (LET) adlı örgütün kurucusu Hafız Muhammed Said, Pakistan’da yakalandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
Hindistan’da 2008’de 164 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu terörist yakalandı

2008 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen terör saldırılarıyla 164 kişinin ölümüne yol açan Leşker-i Tayyibe (LET) adlı örgütün kurucusu Hafız Muhammed Said, Pakistan’da yakalandı.


Pakistan, ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava’nın (JUD) lideri Hafız Muhammed Said’in yakalandığını açıkladı. Pencap Valisi Shahbaz Gill’in Sözcüsü, Said’in Pakistan’ın merkezindeki Gujranwala kasabası yakınlarında gözaltına alındığını söyledi.


Terörle mücadele yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Said, terör örgütlerini desteklemek, maddi kaynak sağlamak vekara para aklamakla suçlanıyor. Said, geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış ancak çeşitli nedenlerle serbest kalmıştı.


26-29 Kasım 2008 tarihlerinde Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen terör saldırıları sonucu 164 kişi hayatını kaybetmiş, 308’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırı, Leşker-i Tayyibe adlı örgüt tarafından gerçekleştirilmişti.


ABD, Said’i 2008 Mumbai saldırısının ardından arananlar listesine ekleyerek başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
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