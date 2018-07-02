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Hindistan'da 11 kişilik ailenin sır ölümü!

Ayni aileden 11 kişi kendi evlerinde, gözleri ve elleri bağlı şekilde, tavana asılı halde ölü bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54
Hindistan'da 11 kişilik ailenin sır ölümü!

Hindistan polisi, Burari bölgesinde, olayın pazar sabahı ortaya çıktığını duyurdu. Aynı aileden 4'ü erkek 7'si kadın toplam 11 kişinin tavana asılı halde bulunduğu açıklandı. Polis, kurbanların ellerinin ve gözlerinin bağlandığını kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın nedeninin henüz belli olmadığını ancak araştırmayı derinleştirdiklerini açıkladı. Evde bulunan el yazısı notlarsa soruşturmaya başka bir boyut kazandırdı. Polis, kurbanların ellerinin bağlı, ağız ve gözlerinin bantlı olmasının mistik uygulamalarla benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Aynı bölgede 18 Haziran'da, Burari pazarında, iki çete arasında çatışma çıkmıştı. Olayda 3 kişi ölmüş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Polis, iki olay arasında bağlantı olduğuna dair henüz ellerinde bir kanıt olmadığını ancak bütün olasılıkları değerlendirdiklerini duyurdu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54
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