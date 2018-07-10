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Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını kaybetti

Mumbai kentinde, muson yağmurlarının neden  olduğu sellerde 66 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:22
Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai ve çevresinde geçen yıla göre  daha fazla etkili olduğu ifade edilen muson yağmurlarının yol açtığı seller  nedeniyle 10 günde 66 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bugün kentte 108 uçak ve birçok tren  seferi iptal edildi. Geçen yıl yağmur sezonunun ilk ayında 26 kişi hayatını kaybetmişti. Haziran ayında başlayan muson yağmurları temmuz itibariyle tüm ülkede  etkili oluyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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