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Hindistan'a ait askeri uçak Moskova'ya acil iniş yaptı

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağın Moskova'ya acil iniş yaptığı bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:24
Hindistan'a ait askeri uçak Moskova'ya acil iniş yaptı

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Ilyushin Il-38 tipi bir uçak Rusya’nın başkenti Moskova’ya acil iniş yaptı. 

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait İlyuşin Il-38 tipi bir uçağın bugün, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Zhukovsky havalimanına acil iniş yaptığı öğrenildi. İlyuşin şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, iniş takımlarından dolayı acil iniş yapmak zorunda kalan uçak güvenli bir şekilde havalimanına ulaştı. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:24
  1. Ilyushin Il-38
  2. rusya
  3. moskova
  4. Hindistan

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