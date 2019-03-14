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Hindistan ve Pakistan'dan gerilimin ardından vizesiz sınır kapısı hamlesi

14 Mart 2019 Perşembe 11:06
Hindistan ve Pakistan'dan gerilimin ardından vizesiz sınır kapısı hamlesi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan ve Pakistanlı yetkililer, iki ülke arasında geçen haftalarda yaşanan gerilimin ardından vizesiz sınır kapısı açılmasını görüşmek için bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar, Hindistan tarafına geçen Pakistan heyetiyle, Sihlerin Pakistan'daki mabet ziyaretinin kolaylaştırılması için vizesiz sınır kapısı açma konusunun ele alındığını söyledi.

Görüşmede Pakistan heyetine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal'ın başkanlık ettiği belirtildi.

Faysal, ülkeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı İmran Han'ın girişiminin, Sihlere kolaylık tanımasının yanı sıra çatışmadan iş birliğine, düşmanlıktan barışa, husumetten dostluğa yönelik bir adım olmasını ümit ettiklerini" ifade etti.

Taraflar arasındaki görüşme, sınıra 3 kilometre uzaklıkta Hint köyü Attari'de yapılıyor.

Pakistan ve Hindistan, Kartarpur sınır kapısını vizesiz geçişlere açma konusunda uzlaşmaya varmıştı.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:06
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