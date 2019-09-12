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Hindistan ve Çin askerleri arasında gerginlik

12 Eylül 2019 Perşembe 12:32
Hindistan ve Çin askerleri arasında gerginlik

ANKARA (AA) - Hindistan ve Çin askerleri arasında iki ülke sınırında yer alan Fiili Kontrol Hattındaki (LAC) Pangong Gölü çevresinde gerginlik yaşandığı bildirildi.

Times of India'da yer alan habere göre, Ladakh'ta bulunan 134 kilometre uzunluğundaki Pangong Gölü'nün kuzeyinde devriyeye çıkan Hint birlikleri, gölün üçte ikisini kontrol eden Çin askerleriyle karşılaştı.

Askerler arasındaki karşılaşma, her iki tarafın da takviye birlikler çağırmasıyla gerginliğe dönüşerek bir süre devam etti.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tugay komutanları düzeyinde yapılan görüşmelerinin ardından gerginlik sona erdi.

İki ülke arasında LAC hususundaki farklı yaklaşımlar zaman zaman gerginliğe yol açıyor.

Çin ile Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır bulunuyor. İki ülke arasında, Haziran 2017'de Çin'in kontrolündeki Donglang'daki yol inşaatı sırasında Hindistan askerlerinin bölgeye girerek müdahale etmesi sonucu anlaşmazlık yaşanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:32
  1. Çin
  2. Hindistan
  3. Ladakh
  4. pangong gölü

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