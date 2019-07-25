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"Hindistan Türkiye'yi 21'inci yüzyıldaki doğal partneri olarak tanımlıyor"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya:- "Biz Türkiye'yi 21'inci yüzyıldaki doğal partnerimiz olarak tanımlıyoruz"- Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Efkan Ala:- "Türkiye ve Hindistan kendi tarihlerindeki kritik zamanlarda birbirlerini desteklemiştir"

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:38
"Hindistan Türkiye'yi 21'inci yüzyıldaki doğal partneri olarak tanımlıyor"

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın birçok alanda olağanüstü dönüşüm yaşadığını belirterek, "Biz Türkiye'yi 21'inci yüzyıldaki doğal partnerimiz olarak tanımlıyoruz." dedi.

Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen "Mahatma Gandi Konferans Dizisi" adlı programa, Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, akademisyen ve basın mensubu katıldı.

Büyükelçi Bhattacharyya, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişe dayanan güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

Ülkesinin Türkiye'yi kardeşi gibi gördüğünü vurgulayan Bhattacharyya, Çanakkale ve Balkan Savaşları'nda Türk halkına yardımcı olmak için Hindistan'dan sağlık ekiplerinin geldiğini hatırlattı.

Bhattacharyya, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de geçmişe uzandığına ve bugün de sürdüğüne dikkati çekerek, "Biz Türkiye'yi 21'inci yüzyıldaki doğal partnerimiz olarak tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye-Hindistan ilişkileri

Programda konuşan Ala ise iki ülkenin samimi ve uzun geçmişe sahip ilişkilerinin olduğunu belirterek, "Türkiye ve Hindistan kendi tarihlerindeki kritik zamanlarda birbirlerini desteklemiştir." dedi.

Türkiye'nin Hindistan'ı dost ve önemli bir partner olarak gördüğünün altını çizen Ala, "İkili ilişkilerimizde ve uluslararası ve çok uluslu iş birliğimizde mevcut potansiyeli değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Hindistan ziyaretinin ilişkiler açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu ziyaret özellikle ekonomi alanında büyük fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de 8,6 milyar dolar olduğunu söyleyen Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu rakamı 2020'de 10 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştığını vurguladı.

Ala, Türkiye-Hindistan Ortak Ekonomik Komitesinin bu yılın sonundan önce Ankara'da düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

İkili ilişkilerde turizmin de önem arz ettiğini belirten Ala, Türkiye’nin Hintli turistler için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:38
  1. Efkan ALA
  2. Hindistan

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