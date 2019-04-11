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Seçim 2019 Sayfası

Hindistan seçimlerinin ilk gününde olaylar çıktı

Hindistan’da gerçekleştirilen aşamalı genel seçimlerinin ilk aşaması bugün yapıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 20:21
Hindistan seçimlerinin ilk gününde olaylar çıktı

Hindistan’da gerçekleştirilen aşamalı genel seçimlerinin ilk aşaması bugün yapıldı. 900 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerin ilk gününde yaşanan asayiş vakaları devlet ajansı tarafında yayınladı.


Hindistan’ın çok aşamalı genel seçimlerinin ilk aşaması 20 eyaletteki 91 seçim bölgesinde başladı. 900 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerin ilk gününde pek çok olay yaşandı. Seçimlerin iki iddialı partisi TDP ile YSRCP arasında pek çok bölgede çatışmalar çıktı. Hindistan’ın yerel ajanslarının geçtiği ilginç vakaları ise resmi devlet ajansı ANI notlar halinde aboneleriyle paylaştı.



En büyük sorun TDP ile YSCRP arasında çıktı


Andra Pradeş’te iki partinin sandık görevlileri arasında 10’dan fazla çatışma bildirilirken Anantapur’da TDP ile YSRCP’nin sandık görevlileri arasında çıkan çatışmada en az 2 kişinin öldüğü, en 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kadapa bölgesinde YSRCP ve TDP sandık görevlileri arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Batı Godavari’deki YSR sandık görevlileri, TDP partisi üyelerinin araçlarla oy vermeye gelenleri ezmeye çalıştıklarını iddia etti.



TDP liderlerinin ailesi kaçırıldı


TDP liderlerlerinden Nandyal MLA Bhuma Nagi Reddy’nin ailesinin rakip YSRCP Partisi üyeleri tarafından kaçırıldığı iddiası da gündemde geniş yer tuttu. Kabine üyelerinden Akhila Priya’nın kız kardeşi Bhuma Mounika, “Onlar YSRCP’nin adamları. Arabalarında sopa taşıyorlar, bize taş atıyorlar ve arabamı tahrip ettiler” dedi.


Narayanpur eyaletine bağlı Orcha’da ise Naxal asıllı bir kişi öldürüldü. Chhattisgarh polisi olayı doğruladı. Batı Bengal’deki Coochbehar’da BJP Partisi’nin sandık görevlileri saldırıya uğradı. 3’ü ağır olmak üzere 7 yaralının olduğu bildirildi. BJP yetkilileri saldırılar yüzünden TMC partisi üyelerini suçladı.



Bir oy verme merkezi yakınında patlama


Gadchiroli seçim bölgesinde Ettapalli’deki bir oy kullanma merkezinin yakınında bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili olarak ölü veya yaralı bilgisine ulaşılamadı. Bajpur eyalerinde daha önceki seçimlerde oy kullanan binlerce kişi bu seçimde isimlerini oy verecekler listesinde bulamadığı için polisle küçük çaplı çatışmalar yaşadı.


Seçmenlerin parmaklarına sürülen çıkmaz boyanın asetonla temizlenebilmesi ise bazı bölgelerde seçmenlerin tepkilerine neden oldu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 20:21
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