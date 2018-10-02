Hindistan Rusya'ya 3 uçak hediye edecekler!

The Hindu Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4-5 Ekim'de Başbakan Narendra Modi ile yapacağı zirvede, Yeni Delhi, Moskova'ya 3 adet eski tip Mig-21 uçağı hediye edecek.

ULAŞIM MASRAFLARINI RUSYA KARŞILAYACAK

Bu hediyeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve derin stratejik işbirliğinin nişanesi olacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise iki ülke liderlerinin bir araya geleceği zirvede askeri-teknik işbirliğinin olacağını belirtti.

Biri Mig-21bis, ikisi Mig-21FL tipi olan uçakların tamamı çalışır durumda ve ulaşım masrafları Rusya tarafından karşılanacak.

HİNDİSTAN'IN, BATI DIŞINDA BİR YERDEN ALDIĞI İLK UÇAKLARDI

Mig-21 uçakları Hindistan'ın Batı dışında bir ülkeden aldığı ilk uçaklar. Sovyetler Birliği döneminde Mikoyan-Greviç Tasarım Bürosu tarafından 1950'li yıllarda geliştirilen uçaklar ilk uçuşunu 1956'da yapmış, 1959'da hizmete alınmıştı. Hindistan'a sevkiyatlarsa 1963 yılında yapılan bir anlaşma ile başlamıştı. Uçaklar 1971 yılında Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşta kullanılmıştı.

HİNDİSTAN RUSYA'DAN S-400 SATIN ALMAK İSTİYOR

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerdeki önemli bir aşama Yeni Delhi'nin ABD'nin baskılarına rağmen Moskova'dan S-400 füze savunma sistemi satın almak istemesi oldu.

Gazetecilerin ‘S-400 sevkiyatı konusunda nasıl bir gelişme bekleyebiliriz' sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Yeni Delhi'yi ziyaret edecek. Ziyarette birçok belge imzalanacak, görüşmelerin gündemde askeri teknik işbirliği de olacak" dedi.

Peskov, görüşmelerle ilgili daha fazla ayrıntı veremeyeceğini de ekledi.

KAYNAK: SPUTNİK