Hindistan Rusya'dan nükleer denizaltı kiralıyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Rusya ile yeni bir nükleer denizaltı kiralamak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

NavyRecognation'ın haberine göre, Hindistan ile Rusya, Yeni Delhi'nin üçüncü nükleer saldırı denizaltısını kiralaması için 3 milyar dolara anlaştı.

"Chakra III" adı verilecek denizaltının, en erken 2025'te Hindistan sularında olması ve en az 10 yıl Hindistan donanmasına hizmet etmesi öngörülüyor.

Akula sınıfı Rus denizaltısının, Hint sistemlerine uyumlu olacağı ifade edilirken, Hindistan ile Rusya arasında gelecek yıl kontratı sona erecek "Chakra II"nin kira süresinin uzatılması için görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.

"Chakra III"ün 530 metre derinliğe inebileceği, 30 deniz mili hızla dalış yapabileceği ve 73 kişilik mürettebat taşıyabileceği belirtildi.

Denizaltının ayrıca Rus yapımı Tip 65 ve Tip 53 torpidolarını ateşlemek için dört 650 milimetrelik ve dört 533 milimetrelik fırlatma düzeneği bulunuyor.



