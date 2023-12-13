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Dünya Hindistan Parlamentosu'nda 22 yıl önce kanlı saldırı oldu! Yıl dönümünde güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı
Dünya

Hindistan Parlamentosu'nda 22 yıl önce kanlı saldırı oldu! Yıl dönümünde güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 20:12:00 - 2023-12-13 20:16:07
Hindistan Parlamentosu'nda 22 yıl önce kanlı saldırı oldu! Yıl dönümünde güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı

Hindistan Meclisi'ne 22 yıl önce hedef alan kanlı saldırının yıl dönümünde büyük bir güvenlik zafiyeti yaşandı. Herkesi şaşkına çeviren olay: Meclis'in alt kanadında devam ederken görüşmeler sırasında, milletvekili sıralarına atladı!

Hindistan Parlamentosu'nu 22 yıl önce hedef alan kanlı saldırının yıl dönümünde büyük bir güvenlik zafiyeti yaşandı. Meclis'in alt kanadında devam eden görüşmeler sırasında, bir kişi, ziyaretçi bölümünden milletvekili sıralarına atladı.

Vekiler arasında paniğe neden olan hadisede şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, siyah ceketli bir kişinin ziyaretçi locasından genel kurul salonuna atladığı ardından milletvekillerinin masalarının üzerinde koştuğu görülüyor.

Ancak Meclis'e girme eylemin dört kişi tarafından planlandığı bildirildi.

Görüntülere yansıyan hadisede bir kişi vekil masalarının üzerinde yürümeyi başarıyor. Diğerinin ise oraya ulaşamadığı belirtildi.
Diğer iki kişinin ise dışarıda beklediği ya da güvenlik bariyerini aşamadığı kaydedildi.

Meclis Başkanı Om Birla, polisin binaya giren iki kişiyi gözaltına aldığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Salonda bulunan milletvekillerinden Senthil Kumar, 'saldırgan' diye nitelendirdiği kişilerin sarı duman çıkaran küçük bidonlar taşıdığını ifade etti.

Ancak gözaltına alınanlardan biri, artan işsizliği protesto eden bir öğrenci olduğunu iddia etti.

Şahıs, polis tarafından götürülürken, "Hükümet insanların sesini duymuyor. Ülkede diktatörlük olamaz." diye bağırdı.
Güvenlik ihlalinin ardından Parlamento'da ek kuvvet konuşlandırıldı.

Parlamentoya silahlı saldırının yıl dönümü

Hindistan'da bundan 22 yıl önce bugün (13 Aralık 2001), silahlı kişilerce parlamento binasında ölümcül saldırı gerçekleştirilmişti.

Sahte diplomatik araç plakası ile saat 11.40 sularında eski meclise giren silahlı beş kişi, güvenlik güçleri ile çatışmış ve Yeni Delhi'nin 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği kanlı olayda 5 saldırgan öldürülmüştü.

Olayda 8'i polis, biri bahçıvan olmak üzere dokuz kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Hindistan saldırıdan Pakistan merkezli bir grubu sorumlu tutmuştu.

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