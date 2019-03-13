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Hindistan, Pakistanlı gazetecilere vize vermedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal:- "Hindistan, üzücü bir şekilde yarın yapılacak Kartarpur Koridoru görüşmelerine katılmak isteyen Pakistanlı gazetecilere vize vermedi"

13 Mart 2019 Çarşamba 13:05
Hindistan, Pakistanlı gazetecilere vize vermedi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Pakistanlı yetkililerin katılımıyla Hindistan'da yapılacak Kartarpur Koridoru görüşmelerine katılmak isteyen Pakistanlı gazetecilere vize verilmemesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Faysal, geçen sene Pakistan'da yapılan Kartarpur Koridoru temel atma törenine 30'un üstünde Hint gazetecinin katıldığını ve Başbakan İmran Han'la görüştüklerini hatırlattı.

Hint gazetecilerin Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile akşam yemeği yediğini de anımsatan Faysal, "Hindistan ise üzücü bir şekilde yarın yapılacak Kartarpur Koridoru görüşmelerine katılmak isteyen Pakistanlı gazetecilere vize vermedi." ifadelerini kullandı.

Faysal, yarın yapılacak görüşmelerin iki ülke halklarına huzur getirecek bir adım olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Kartarpur Koridoru'nun kurulmasına ilişkin görüşmelerin ilki yarın Pakistanlı yetkililerin katılımıyla Hindistan'da, ikincisi ise 28 Mart'ta Hint yetkililerin katılımıyla Pakistan'da yapılacak.

- Kartarpur Koridoru

Kartarpur Koridoru'nun, Sihizm dini açısından hac bölgesi sayılan ancak Pakistan-Hindistan sınırıyla ayrılan iki tapınak arasında serbest geçiş için kurulması planlanıyor.

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın doğduğu ve 18 yıl yaşadığı bölgede bulunan Pakistan'daki Darbar Sahib tapınağını Hindistan sınırına bağlayan bir koridorun yapımı ilk olarak 1988'de gündeme gelmişti.

Projenin iki ülke arasında yaşanan gerilimler nedeniyle sürekli ertelenmesi nedeniyle Sih hacılar yıllarca hac ibadetlerini sınır boyunca kurdukları dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

Hacıların Pakistan'daki tapınakları ziyareti ve hac döneminde vizesiz olarak ülkeye girebilmeleri için son adım Han'ın yemin töreninin düzenlendiği Ağustos 2018'de yapılmıştı.

Han ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva yemin törenine katılan Hindistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı ve eski kriketçi Navjot Singh Sidhu'ya bu yıl hac ziyaretine izin verileceği, geçidin tamamlanmasıyla da hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni sözü vermişti.

Her yıl kasım ayının son 10 günü kutlanan Baba Nanak'ın doğum günü dolayısıyla Pakistan'a geçecek Sih hacılar için 4 kilometrelik ziyaret güzergahı 2018'de Han'ın ve iki Hint bakanın katılımıyla açılmıştı.

Açılışta koridorun Pakistan tarafında kalan bölümü için temel atma töreni de yapılmıştı.

Sınırın iki tarafında yer alacak koridor ve sınır kapısının bu yıl Baba Nanak'ın 550. doğum gününde kullanıma açılması planlanıyor.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:05
  1. Hindistan
  2. Hindistan-Pakistan sınırında
  3. pakistan
  4. Sihizm

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