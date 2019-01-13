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Hindistan, Pakistanlı diplomatı gözaltına aldı

13 Ocak 2019 Pazar 22:41
Hindistan, Pakistanlı diplomatı gözaltına aldı

İSLAMABAD (AA) - Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı gözaltına aldı.

Pakistanlı diplomatik kaynakların, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamaya göre, büyükelçilik çalışanı, kanunsuz olarak gözaltına alındı.

Birkaç saat gözaltında tutulan diplomata zorla belge imzalatıldığını açıklayan diplomatik kaynaklar, Pakistan makamlarının konuyu Hindistan Dışişleri Bakanlığına taşıdığını belirtti.

Diplomatik kaynaklar, söz konusu gözaltının diplomatların haklarını düzenleyen Viyana Konvansiyonu'na aykırı olduğunu vurguladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 22:41
  1. Hindistan
  2. pakistan
  3. Pakistan Hindistan ilişkileri
  4. Yeni Delhi

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