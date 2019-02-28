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Hindistan, Pakistan'da gözaltına alınan pilotun iade edilmesini istiyor

Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh:- "Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde sürdürdüğümüz çabalarla cesur pilotumuzun yakında eve döneceğini umuyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 12:32
Hindistan, Pakistan'da gözaltına alınan pilotun iade edilmesini istiyor

ANKARA (AA) - Hindistan, Pakistan'da gözaltına alınan pilotun Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde ülkeye getirilmesi için çaba gösteriyor.

Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh, yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından düşürülen uçağın pilotunu ülkeye getirme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Filo komutanı olduğu belirtilen pilotun "zihinsel olarak güçlü ve özverili bir asker" olduğunu dile getiren Singh, "Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde sürdürdüğümüz çabalarla cesur pilotumuzun yakında eve döneceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1949'da hazırlanan Cenevre Sözleşmesi, savaş sırasında sivillerin korunması ve savaş esirlerine insanca davranılmasını konu alıyor.

-Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü ve pilotlardan birinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.



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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:32
  1. Hindistan
  2. Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh
  3. pakistan

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