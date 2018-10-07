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Hindistan, Müslümanları Budistlere teslim ediyor

Hindistan hükümetinin, Rohingyalı Müslümanları, Myanmar’a geri göndereceğini açıklamasından sonra Müslümanlar arasında korku ve endişe artmaya devam ediyor.

07 Ekim 2018 Pazar 10:18
Hindistan, Müslümanları Budistlere teslim ediyor

Münübe Yılmaz

Hindistan’daki televizyon kanallarının, Hindistan hükümetinin, Rohingyalı Müslümanları, Myanmar’a geri göndereceğini açıklamasından sonra yedi Müslüman erkeğin Myanmar’a teslim edilmesi ülkedeki Rohingya Müslümanları arasında endişeye sebep oldu. Yaklaşık 40.000 mültecinin Budistler’e teslim edilme korkusu yaşadığı Hindistan’da, 16.500 mülteciye Birleşmiş Milletler Mülteci Konseyi tarafından resmi kimlik kartları verilmesine rağmen, Hindistan hükümeti bu kartları kabul etmediğini açıkladı. Hindistanlı yetkililer, Rohingyalı Müslüman mültecileri bulundukları ülkeden sınırdışı edilmeye, hakarete yahut tutuklanmaya karşı uluslararası koruma veren kartları tanımadığını vurguladı. “Bu ülkeye yasal yollardan girmeyen herkes yasadışı girmiş sayılır ve BM Konseyi kararına rağmen ülkesine geri gönderilir” açıklaması yapan Hindistan İçişleri Bakanı Bharat Bhushan Babu’ya, ülkenin Hindu ırkçı hükümeti de destek açıklaması yaparak, Rohingya Müslümanlarının en kısa sürede Hindistan’dan gönderileceğini yineledi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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