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Hindistan Keşmir’e yaptığı hava saldırısında 300 militanı öldürdüğünü iddia etti

İSLAMABAD (İHA) – Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hindistan savaş uçaklarının bu sabah Keşmir’in en büyük militan eğitimi kampını bombaladıklarını ve 300 militanın öldürüldüğünü iddia etti.

26 Şubat 2019 Salı 12:04
Hindistan Keşmir’e yaptığı hava saldırısında 300 militanı öldürdüğünü iddia etti

İSLAMABAD (İHA) – Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hindistan savaş uçaklarının bu sabah Keşmir’in en büyük militan eğitimi kampını bombaladıklarını ve 300 militanın öldürüldüğünü iddia etti. İddiayı reddeden Pakistan hükümeti, Hindistan savaş uçaklarının herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığını ve Pakistan Hava kuvvetlerine ait jetlerin Hindistan savaş uçaklarını geri püskürttüğünü söyledi.


Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Delhi’de yaptığı basın açıklamasında Hindistan savaş uçaklarının, Hindistan 40 güvenlik personelinin ölümüne yol açan saldırganın eğitim aldığı Ceyşul Muhammed kampını bombaladıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Gokhale, bombardımanın, büyük tehlike beklentisine karşı alınması gereken önlem için gerekli olduğunu söyledi.


Pakistan, Hindistan savaş uçaklarının Salı sabahı Pakistan topraklarının 4 mil içerisine girip bombalarını bırakmasının ardından geri püskürtüldüğünü, olayda herhangi bir maddi hasar veya can kaybı olmadığını açıkladı.


Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhmut Kureyşi, Başbabakan İmran Han’ın acil toplantı yaptığını söyledi.


Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçaklarının Muzaferabat bölgesinde yaptığı sınır ihlaline Pakistan Hava Kuvvetleri anında etkili bir cevap verdi. Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından püskürtülen Hindistan savaş uçaklarının Balakot bölgesinde açık alana attığı bombalar herhangi bir can kaybı ve hasara yol açmadı" dedi.


Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölge olan Keşmir‘in Müslüman tarafından Hindistan tarafına 14 Şubat’ta yapılan intihar saldırısında 40 kadar Hindistan güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan hükümetinin eli bulunduğunu iddia etmiş, İslamabad’ın bu suçlamayı reddetmesine rağmen buna karşı misilleme yapılacağı açıklamasında bulunmuştu.


Pakistan Devlet Radyosu, Hindistan uçaklarının bombardımanı hakkında "Pakistan halkı Hindistan’ın savaş uçaklarının saldırısından endişe duymasın. Ülkenin savunucuları yapılan herhangi bir yanlış girişime cevap vermeye tam hazırdır" dedi.


Pakistan, bombalamadan sonra sökülen ağaçlar ve arazideki tahribatın fotoğraflarını yayımlayarak bombanın açık alana atıldığını göstermeye çalıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:04
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