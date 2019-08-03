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"Hindistan, Keşmir'de misket bombası kullandı" iddiası

Pakistan ordusu, Hindistan'ın Keşmir'de misket bombası kullandığını iddia etti- Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi:- "Tehlikeli bir oyun oynuyorlar"- Pakistan Ordusu Sözcüsü Asıf Gafur: - "Misket bombası değil başka bombalar da kullansalar Keşmirlilerin kendi kaderlerini, kendilerinin belirleme kararlılığını ortadan kaldıramazlar"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39
"Hindistan, Keşmir'de misket bombası kullandı" iddiası

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ordusu, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından Pakistan tarafına parça tesirli misket bombası atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece, Hint ordusunun attığı misket bombalarının Neelum Vadisi'nde biri 4 yaşında çocuk olmak üzere iki kişinin ölümüne, 11 kişinin ağır yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

Misket bombası kullanımının Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı ve uluslararası insan hakları ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kamuoyu, Hindistan'ın Keşmir'deki tutumuna karşı ses çıkarmaya davet edildi.

- "Hedef şaşırtmaya çalışmasından korkuyoruz"

Ordu açıklaması üzerine medyaya açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Keşmir'de ve Afganistan'da çözüm istemeyenlerin, sürece zarar vermek için çalışmasından endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Keşmir'de çözüm için aracılık teklifinden sonra Hindistan'ın panik yaşadığını belirten Kureyşi, "Hindistan'ın geçmişte suçu Pakistan'a attığı gibi bu olayda da hedef şaşırtmaya çalışmasından korkuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kureyşi, Hindistan'ın bölgede barışa zarar verecek adımlar attığını belirterek, "Tehlikeli bir oyun oynuyorlar." dedi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Asıf Gafur da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Misket bombası değil başka bombalar da kullansalar Keşmirlilerin kendi kaderlerini, kendilerinin belirleme kararlılığını ortadan kaldıramazlar. Keşmir'in özgürlük mücadelesi inşallah başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Yerde bulduklarınıza dokunmayın"

Pakistan ordusu, Hindistan ordusunun attığı havan ve misket bombalarının bomba şeklinde olmadığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Yerde bulunacak cep telefonu, elektronik alet, metal kutular veya oyuncaklara dokunmadan polise ihbar edilmesi gerektiği bildirilen uyarıda, bölge halkının ve yerel yönetimin de bilgilendirilmesi gerektiği kaydedildi.

- Misket bombaları, içindeki küçük bombaların etrafa saçılmasıyla biliniyor

Uçaktan ya da havan toplarıyla atılabilen misket bombaları, düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaların etrafa saçılmasıyla biliniyor. Ana bombadan çıkan küçük bombaların o an patlamayıp yıllar sonra patlaması, sivil can kayıplarına da neden oluyor.

Misket Bombaları Üzerine Sözleşme ile 108 ülke, 2008'de misket bombası kullanma, stoklama ve satmaya yasak getirirken bu ülkeler arasında Hindistan ve Pakistan bulunmuyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde, bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla, Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39
  1. Hindistan-Pakistan gerilimi
  2. Keşmir sorunu
  3. misket bombası
  4. pakistan
  5. Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi
  6. Pakistan ordusu sözcüsü Asıf Gafur

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