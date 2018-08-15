0553 313 94 23

Hindistan insanlı uzay seferi yapacağını açıkladı

Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin 2022'ye kadar ilk insanlı uzay seferini yapacağını bildirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:46
Hindistan insanlı uzay seferi yapacağını açıkladı

Hindistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarında konuşan Modi, ABD, Rusya ve Çin'in ardından uzaya insanlı sefer yapan 4. ülke olmayı amaçladıklarını belirtti.

Modi, Hindistan'ın bağısızlığının 75. yılının kutlanacağı 2022'ye kadar bu hedefe ulaşma sözü verdi.

Başbakan Modi, "2022'de Hindistan bağımsızlığının 75. yılını kutlayacağız. O günden önce erkek veya kadın, bu ülkeni bir evladı elinde üç renkli bayrağımızla uzaya çıkmış olacak." ifadesini kullandı. 

Hint astronot Rakeş Şarma, 1984 yılında Sovyet yapımı bir roketle uzaya çıkarak, uzaya çıkan ilk Hintli olmuştu. 

Hindistan, 1960'lardan bu yana aktif bir uzay programı yürütüyor. Ülke bugüne dek kendisi ve başka ülkeler için Dünya yörüngesine çok sayıda uydu yollamış, 2014 yılında da Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:46
  1. Hindistan
  2. sefer
  3. Uzay
  4. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    2. Devlet Bahçeli: Biz kurla kurulmadık,..
    3. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Hiçbir..
    4. Yem sanayicilerinden "dolarla satış"..
    5. Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
    6. 22 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    7. TSK Münbiç'te 30. devriye görevini yaptı
    8. Binali Yıldırım Mustafa Akıncı ile..
    9. Büyükada davası sanığı Kılıç tahliye..
    10. İHH'dan ekonomik darbe girişimine..
    11. TKBB'den dolar açıklaması
    12. Amerika çığırından çıktı: Brunson'u..
    13. Ataması yapılan genç öğretmen bu halde..
    14. McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında..
    15. Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok..
    16. PKK'lı teröristlerden skandal harita!..
    17. Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci..
    18. Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı..
    19. Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme..
    20. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?