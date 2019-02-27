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"Hindistan ile Pakistan ilişkileri diplomasiyle çözülmeli"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin mutlaka diplomasi yoluyla çözümünün takip edilmesi lazım"- "Türkiye'ye karşı yapılan bir takım terörist faaliyetlerin içerisinde bazı siyasi unsurlar bulunmasaydı ya da Türkiye'deki çok önemli badirelere sürükleyecek olan toplumsal olayların arkasında siyasetin desteği olmasaydı biz de beka sorunundan bahsetmezdik"

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
"Hindistan ile Pakistan ilişkileri diplomasiyle çözülmeli"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin mutlaka diplomasi yoluyla çözümünün takip edilmesi lazım." dedi.

Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti olarak güzel ve keyifli bir seçim kampanyası yürüttüklerini, yerel seçimlerin Türkiye demokrasisine büyük katkıları olacağını belirten Kurtulmuş, "AK Parti olarak sürece ilk başlayan partiyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, şu anda biz seçimin, seçim akşamına kadar ne yapacağımızı, hangi gün hangi saat hangi kampanyanın hangi unsurlarını kullanacağımızı ve nerelerde ne tür çalışmalar yapacağımızı biliyoruz, planladık." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi bunun yasal zemini olmamasına rağmen, fiilen bir yerel seçim iş birliğine dönüştürülmüş oldu. Tıkır tıkır çalışan bir süreçle karşı karşıyayız. Allah daha da kuvvetlendirsin diye temenni ediyorum. Bizim açımızdan oldukça iyi planlanmış, keyifli, sahadaki gelişmelere göre bir takım revizelerin yapılabileceği bir süreci sürdürüyoruz. Planladığımız her şey, planladığımız istikamette devam ediyor."

Beka meselesi tartışmalarına ilişkin soruya Kurtulmuş, "Eğer muhalefetin bazı unsurlarının geçmiş dönemde ortaya koymuş olduğu tavırlar yani ülkenin bekasını ilgilendiren milli birliği ve beraberliği zedeleyecek tavırları olmasaydı, Türkiye'ye karşı yapılan bir takım terörist faaliyetlerin içerisinde bazı siyasi unsurlar bulunmasaydı ya da Türkiye'deki çok önemli badirelere sürükleyecek olan toplumsal olayların arkasında siyasetin desteği olmasaydı biz de beka sorunundan bahsetmezdik." yanıtını verdi.

- "Dört tane ortak cümleleri yok"

Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'na ilişkin soru üzerine, "Dört parti ittifak yapıyor, inanın bir araya getirin, dört tane ortak cümle kurun deseniz dört tane ortak cümleleri yoktur. Erdoğan karşıtlığı, hükümet düşmanlığı üzerinden bir iş birliği oluşuyor bu sahaya da yansıyor." diye konuştu.

CHP ile DSP arasındaki aday tartışmalarına ilişkin Kurtulmuş, "Eğer bu tartışma uygun zeminlerde yapılırsa, fikri zeminde kuvvetli bir şekilde yapılırsa ben bunun Türkiye siyasetine ciddi bir katkı olacağını düşünüyorum." dedi.

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilime değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin mutlaka diplomasi yoluyla çözümünün takip edilmesi lazım. Uluslararası camianın bu alanda ciddi bir şekilde destek olması lazım. Bir tarafında ABD'nin bir tarafında Çin Halk Cumhuriyeti'nin olduğu ciddi bir bölgesel ve küresel gerilimi o bölgeye sıçramaması... Zaten var olan terör örgütleri üzerinden sürdürülen vekalet savaşlarıyla son derece zor yıllar yaşamış olan özellikle Pakistan'ın yeni bir maceranın içerisine girmemisini ümit ederiz. Bunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ederiz."



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
  1. 31 mart seçimi
  2. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  3. Hindistan-Pakistan gerilimi

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