Hindistan ile Pakistan arasında çatışma! Ölü askerler var
Komşu iki Asya ülkesi Hindistan ve Pakistan arasında sınırda çıkan çatışmada 8 askerin öldüğü bildirildi.15 Ağustos 2019 Perşembe 17:01
Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı asker hayatını kaybetti.
“Çatışma aralıklı olarak devam ediyor”
Hindistan-Pakistan sınırında tansiyon yükseliyor. Pakistanlı yetkililer, sınırda yaşanan çatışma sonucu 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, kontrol hattına yaşanan çatışmada Hindistan tarafının çatışma şiddetini arttırdığını kaydederek “Çatışma aralıklı olarak devam ediyor” dedi.
Hindistan tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi.
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