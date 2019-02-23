Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e ilave 10 bin asker sevk etti

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde 14 Şubat'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından bağımsızlık yanlısı 200 kişi tutuklandı ve bölgeye ilave yaklaşık 10 bin asker gönderildi.

Emniyet yetkilileri, eyaletin çeşitli kesimlerinde bağımsızlık yanlısı direnişçi liderlerin de aralarında olduğu yaklaşık 200 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, İçişleri Bakanlığının talimatıyla ilave yaklaşık 10 bin askerin uçaklarla Srinagar kentine sevk edildiği bildirildi.



"Kashmir News Service"in haberine göre, üst düzey emniyet yetkilileri, eyalette artırılan önlemler ve ilave asker sevkiyatının, bölgedeki seçimlerin adil ve özgür ortamda gerçekleşmesini güvence altına almak için, seçime yönelik çalışmaların parçası olduğunu savundu.

Yetkililer, bölgedeki seçimlerin boykot edilmesine yönelik herhangi bir kampanyaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Bölgede geçen hafta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.



- Yüksek Mahkeme'den Keşmirlileri koruyan karar

Hindistan Yüksek Mahkemesi, dün, Cammu Keşmir bölgesinde yaşayan binlerce Keşmirli öğrenci, tüccar ve meslek sahibini hedef alan tehdit, saldırı ve boykotlara son verilmesi kararı almıştı.

Hindistan'da sosyal medyada paylaşılan videolarda da Keşmirli öğrencilerin Hindu milliyetçisi gruplar tarafından dövüldüğü, kolej ve üniversitelerden ayrılmalarının istendiği görülüyordu.



Kuzeydeki Ambala kentinde 300 kadar Keşmirli öğrencinin, Hindular tarafından yatakhanelerden çıkarıldığı, Dehradun'da en az 20 öğrencinin güvenlik endişesiyle polis gelene kadar kendilerini odalarına kilitlediği belirtilmişti.

Keşmirli öğrenciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Hindu milliyetçisi partisinin, bu yıl yapılacak genel seçimlerden önce Müslüman karşıtlığını ateşlediğini savunmuştu.

- Keşmir sorunu



İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.



Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.