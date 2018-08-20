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Hindistan felaketi yaşadı! 8 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka şehrinde meydana gelen selde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:51
Hindistan felaketi yaşadı! 8 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka kentinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün gece şiddetini arttıran muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 8 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 225 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Sel nedeniyle 800 ev ile birçok yolun hasar gördüğü belirtildi. Bölgede, tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

Hindistan'da haziran ayında başlayan yağmur sezonuyla şu ana kadar binden fazla kişi öldü.

Ülkede sadece Kerala eyaletinde 3 ayda 400 kişi yaşamını yitirdi.

 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:51
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