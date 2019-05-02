Hindistan Fani Kasırgasına hazırlanıyor Orissa eyaletinde yaklaşık 800 bin kişi, kasırga öncesinde tahliye edilmeye başlandı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın doğu sahil şeridine doğru yaklaşan Fani Kasırgası nedeniyle yüz binlerce kişi tahliye ediliyor. BBC'nin haberine göre, saatte 200 kilometreyi aşan hızla Orissa eyaletine doğru ilerleyen kasırganın yarın karaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Kasırga öncesinde ülkenin doğu kıyısındaki iki büyük limanda faaliyetler durdurulurken, binlerce kurtarma görevlisi, sahil kesiminde yaşayan binlerce kişinin tahliyesine yardım ediyor. Yetkililer, ülkenin doğu sahilindeki yaklaşık 800 bin kişinin kasırga öncesinde tahliye edilmeye başlandığını ifade ederken, Orissa'daki tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verileceği aktarıldı. Orissa eyaletinin başkenti Bhubaneshwar'daki meteoroloji merkezi müdürü HR Biswas, kasırgadan en az 11 bölgenin etkileneceğini ve halka "evlerinden çıkmamaları" tavsiyesinde bulunduklarını belirtti. Hindistan Ulusal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada da ülkenin doğu sahili boyunca ikamet eden halkın kasırgaya karşı uyarıldığı bildirilirken, bilhassa balıkçıların denize açılmamaları uyarısı yapıldı. Açıklamada, kasırganın binalara "büyük hasar" verebileceği ve kulübelerin "tamamen yıkılabileceği" kaydedildi.

Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de kasırga öncesinde alarma geçtiği bildirildi.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.